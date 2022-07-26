Жительницу Челябинска будут судить за убийство супруга

Женщина нанесла мужчине несколько ножевых ранений

В Челябинске будут судить 43-летнюю женщину, которая убила своего мужа во время ссоры, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Известно, что в мае 2022 года жительница Тракторозаводского района, распивая со своим мужем спиртные напитки, поссорилась с ним, схватила нож и нанесла ему три ранения. От полученных травм мужчина скончался.

Ранее женщина уже покушалась на жизнь супруга: она дважды судима за причинение тяжкого вреда его здоровью.

«Прокурором Тракторозаводского района Челябинска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимой местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления по части 1 статьи 105 УК РФ („Убийство“). Уголовное дело направлено в Тракторозаводский районный суд для рассмотрения по существу»,— уточнили в ведомстве.

На время следствия женщина находилась под стражей.

Ранее Ашинский городской суд вынес приговор 37-летнему мужчине за убийство женщины, совершенное в 2017 году. Известно, что, находясь в лесу, он поссорился со своей подругой и задушил ее веревкой. После этого сбросил тело в яму, облил бензином и поджег.