Жительницу Челябинска будут судить за наркопритон

27-летняя женщина сама оказалась зависимой от запрещенных веществ

Прокуратура Курчатовского района Челябинска утвердила обвинение по уголовному делу 27-летней местной жительницы. Женщину обвиняют в предоставлении помещения для употребления наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, обвиняемая сама была зависима от запрещенных веществ. А в мае-июне 2023 года начала систематически приводить к себе домой посторонних, чтобы они также могли употреблять там наркотики.

Уголовное дело о создании наркопритона (ч. 1 ст. 232 УК РФ) направили в Курчатовский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Напомним, в прошлом году очередной наркопритон ликвидировали в Металлургическом районе Челябинска. К ответственности привлекли 28‑летнюю женщину.