Жительница Брединского района заказала убийство бывшего мужа

Причиной стала неприязнь к экс-супругу.

В подстрекательстве к покушению на убийство бывшего мужа подозревается жительница Брединского района. 55-летняя женщина предложила своему знакомому расправиться с экс-супругом. Как рассказали «Первому областному» в следственном управлении СК России по Челябинской области, причиной для такого решения стала возникшая неприязнь.



«23 ноября текущего года мужчина согласовал с подозреваемой время и свои действия по совершению преступления и должен был совершить убийство. Затем о готовящемся преступлении он сообщил сотрудникам правоохранительных органов. Подозреваемая была задержана сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу»,— добавили в СУ СКР по Челябинской области.

Теперь в отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 33, части 3 статьи 30 и пункту «з» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса России («Подстрекательство на покушение на убийство по найму»). Сейчас проводится сбор доказательной базы, а в отношении подозреваемой решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.