Жительницу Брединского района посадили за попытку заказать убийство экс‑супруга

Районный суд признал 55-летнюю женщину виновной

Жительница Брединского района отправится на четыре года в колонию за попытку организации убийства бывшего мужа. Об этом сегодня, 25 мая, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выяснилось, что в сентябре 2020 года женщина, испытывавшая неприязнь к бывшему мужу, решила его убить. Она уговаривала своего знакомого совершить преступление за 100 тысяч рублей. Кроме того, она обещала своему знакомому автомашину, бытовую технику бывшего мужа. К тому же женщина обещала дать оружие для совершения убийства.

Знакомый согласился, но сообщил о готовящемся убийстве в правоохранительные органы. В итоге мужчина имитировал убийство потерпевшего. Он сообщил женщине, что нанес ее экс-супругу смертельные раны и спрятал тело в земле.

Виновной назначено наказание в виде четырех лишения свободы, с ограничением свободы на 1 год, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.