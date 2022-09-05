Жительницу Бакала, обвиняемую в убийстве 5-летней дочери, убили по дороге в СИЗО

Обвиняемую этапировали в Екатеринбург

Жительницу Бакала Екатерина Г., которую обвиняли в убийстве собственной 5-летней дочери, убили по дороге в СИЗО. Информацию об этом в социальных сетях опубликовал брат обвиняемой.

По версии следствия, 29 мая 2022 года Екатерина пыталась задушить свою 5-летнюю дочь. Ребенок потерял сознание, но оставался жив. Тогда мать зарезала девочку ножом. В региональной прокуратуре тогда отметили, что обвиняемая совершила особо тяжкое преступление, она могла скрыться от органов следствия, проявляла агрессию и могла оказать давление на свидетелей. В конце мая 2022 года Саткинская городская прокуратура поддержала ходатайство следователя о заключении под стражу жительницы Бакала Екатерины Г.

Ее отправили в СИЗО на 2 месяца.

«25 августа ее из Златоустовского СИЗО перевозили в Екатеринбург и по дороге что-то пошло не так. Убили. Идет следствие», — написал в социальных сетях брат Екатерины.

В ГУФСИН по Челябинской области информацию опровергли и сообщили, что обвиняемая была этапирована из СИЗО Челябинской области в одно из учреждений Свердловской области.

«Прибыла она туда 18 августа. Позже почувствовала себя плохо в связи с хроническим заболеванием и 24 августа была доставлена в одну из городских больниц, где и скончалась на следующий день»,

— сообщили в пресс-службе ведомства.

Семья девочки считалась благополучной и на учете органов соцзащиты не состояла.