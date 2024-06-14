В Сосновском районе вынесен приговор 52-летней местной жительнице, по вине которой при пожаре погиб ее трехлетний внук, сообщает прокуратура.
Трагедия произошла в январе текущего года в СНТ «Юбилейный» в деревне Таловка.
«Проявив преступную небрежность, женщина поздно вечером оставила спящего внука в домике, а сама уехала в магазин в Челябинск. Пока она ездила, в доме замкнуло проводку, он загорелся. Малыш погиб от острого отравления угарным газом», — рассказали в прокуратуре.
Суд признал женщину виновной по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Ей назначено наказание в виде года ограничения свободы.