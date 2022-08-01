Жительнице Челябинской области вынесут приговор за убийство своего новорожденного ребенка

Женщина родила младенца на участке дома

В Аргаяшском районе завершено расследование уголовного дела об убийстве матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ). Утверждено обвинительное заключение в отношении местной жительницы, которая жестоко расправилась с собственным младенцем. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия, 16 мая 2022 года обвиняемая родила ребенка в туалете на приусадебном участке в деревне Давлетбаева.

«После чего, находясь в психотравмирующей ситуации, нанесла ему множество ножевых ранений, отчего наступила его смерть», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Уголовное дело рассмотрит Аргаяшский районный суд.