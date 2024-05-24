Жительница Златоуста заплатила за выигранный телефон в 100 раз больше

Девушка стала жертвой мошенников, которые «разыгрывали» гаджеты

Жительница Златоуста заплатила за выигранный в розыгрыше телефон 580 тысяч рублей, но так и не получила свой приз, сообщает ГУ МВД по Челябинской области.

В интернете 25-летняя женщина увидела объявление о розыгрыше телефона. Нажав на ссылку, девушка узнала, что ее профиль выиграл приз. Кроме того, была указана цена за доставку — 5 500 рублей. Потерпевшая перевела деньги и стала ждать посылку.

«На следующий день с ней связались неизвестные и попросили перевести еще 20 тысяч рублей за курьерскую страховку, но она отказалась. Продолжив обманывать женщину, злоумышленники убедили ее сделать 11 переводов с кредитной карты. Когда карту заблокировали, женщина обратилась в банк, где ей и пояснили, что ее обманули мошенники», — отметили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).