Жительница Златоуста продала автомобиль и залезла в долги, чтобы «спасти» деньги

Женщину обманули с помощью известной многоходовой комбинации

Жительница Златоуста потеряла почти 600 тысяч рублей после общения с мошенниками — «представителем сотового оператора», «специалистом портала госуслуг» и лжебанкиром, сообщили в пресс-службе полиции.

Первой позвонила якобы представитель сотового оператора и для продления договора на услуги связи попросила продиктовать пришедший в СМС-сообщении код. После этого потерпевшей поступил звонок с другого неизвестного номера, уже от «специалиста портала госуслуг», который сообщил, что личный кабинет женщины из-за того, что она назвала код, взломали и скачали ее личные данные.

Далее к мошеннической схеме подключился «специалист службы мониторинга» одного из банков. Он сообщил, что мошенники списали деньги со счетов жительницы Златоуста и для их возврата ей нужно подписать договор с банком, который он вышлет в одном из мессенджеров, о том, что банк предоставит денежные средства на сумму похищенных, но женщина должна их снять и положить на безопасный счет.

«В результате многоходовой, но простой комбинации 51-летнюю женщину вынудили не только взять кредит, но и продать машину и перевести деньги на „безопасный счет“. Когда злоумышленники перестали выходить на связь, женщина поняла, что ее обманули», — рассказали в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Полицейские напоминают: представители банков и правоохранители никогда не звонят с сообщениями о попытках несанкционированного доступа к счетам и картам, не принуждают к оформлению кредитов и переводу средств; безопасных счетов не существует. Главное — прекратить разговор. Если тревога сохраняется, можно самостоятельно перезвонить в ту организацию, от имени которой поступил звонок, для уточнения информации.