Жительница Златоуста потеряла почти 900 тыс. рублей, «инвестируя» в акции предприятия

Жертвой мошенников стала и подруга потерпевшей

В Златоусте в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 62-летняя местная жительница. Она рассказала, что инвестировала деньги якобы в акции известного предприятия и втянула в это свою подругу. В результате женщины лишились почти 900 тысяч рублей, а прибыль не получили. Подробнее рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Потерпевшая призналась, что сначала вложила в акции 11 тысяч рублей. После этого с ней связались и убедили установить приложение для отслеживания прибыли. Спустя несколько месяцев сумма в личном кабинете возросла до 23 тысяч. Женщина обналичила деньги, а затем поддалась уговорам внести еще, чтобы заработать более крупную сумму.

«Потерпевшая оформила кредит на 500 тысяч рублей и перевела деньги. Затем мошенники сообщили, что самостоятельно вывести прибыль „инвестор“ не может, для этого необходима помощь третьего лица, у которого чистая кредитная история. Женщина уговорила свою подругу стать участницей финансовой операции»,— рассказали в ведомстве.

В результате подруга потерпевшей также взяла кредит на сумму 375 тысяч рублей, но и после внесения этой суммы вывести деньги не удалось. Женщины поняли, что их обманули, и написали заявление в полицию. При этом потерпевшая взяла еще один кредит и отдала деньги своей подруге, чтобы та из-за нее не осталась с крупным долгом.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.

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