Жительница Златоуста потеряла около 300 тыс. рублей, попавшись на новую уловку мошенников

Она поверила, что у нее «завалялась» крупная сумма в иностранном банке

Жительница Златоуста стала жертвой мошенников, которые придумали новую схему обмана. Женщину убедили, что в греческом банке лежат принадлежащие ей деньги.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, 59-летняя женщина получила сообщение от «юристов, занимающихся розыском средств российских физлиц в зарубежных банках».

«Они якобы нашли в греческом банке крупную сумму, юридически принадлежащую ей, и предложили за 10% от суммы вывести и легализовать эти деньги. Мошенники даже прислали ей договор оказания услуг. Однако в дальнейшем выяснилось, что для получения средств необходимо оплатить некие штрафы и налоги. Для этого пенсионерка взяла в кредит почти 290 тысяч рублей и перевела их на указанные счета», — рассказали в полиции.

Сразу после этого женщину отправили за следующим кредитом, который она не стала получать, осознав, что ее обманули.

В полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По статистике Центра общественного мониторинга и проектов Челябинской области, 92,1% южноуральцев уверены, что не станут жертвой мошенника. Однако становятся: по итогам 2023 года сумма хищений превысила 2,5 миллиарда рублей. Поэтому в ЦОМе напоминают, что в регионе действует горячая линия по противодействию кибермошенничеству. Чтобы ею воспользоваться, достаточно набрать на мобильном телефоне короткий номер *1593. Специалисты готовы консультировать ежедневно с 9 до 18 часов. Звонок бесплатный.