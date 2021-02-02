Жительница Златоуста перевела мошенникам 139 тысяч рублей

По словам потерпевшей, позвонивший ей якобы сотрудник банка действовал очень убедительно

Полицейским Златоуста поступило заявление от 64-летней женщины о мошенничестве. Потерпевшая сообщила правоохранителям, что ей позвонили банковские сотрудники и сообщили о необходимости обезопасить свои средства. В результате женщина лишилась крупной суммы. Подробнее об инциденте рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По словам заявительницы, сначала ей пришли сообщения о списаниях с карты денежных средств, а затем СМС о том, что карта заблокирована. Сразу после этого женщине позвонил якобы банковский сотрудник, обратился к ней по имени и отчеству, назвал четыре последние цифры карты и сообщил, что ее средства находятся под угрозой и необходимо перевести их на другой счет.

«Женщина поверила, что с ней ведут диалоги сотрудники банка, и стала следовать их инструкциям. После того как потерпевшая сняла все денежные средства, в том числе кредитные, она через банкомат перечислила их на номера телефонов, которые ей продиктовали мошенники. Ей пояснили, что скоро придет сообщение о поступлении денег на новый счет. Не дождавшись сообщения и денег, женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Ущерб составил 139 тысяч рублей»,— сообщили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество»). На данный момент полицейские проводят необходимые мероприятия, направленные на установление подозреваемых.