Жительница Златоуста перечислила мошенникам более миллиона рублей

Потерпевшая на протяжении суток была на связи с незнакомцами и по их указке брала кредиты

48-летняя жительница Златоуста не только перевела мошенникам все свои сбережения, но и кредитные деньги, а также оформила несколько кредитных карт в разных банках. В результате потерпевшая перевела неизвестным более миллиона рублей. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Женщина рассказала полицейским, что ей позвонили якобы сотрудники банка и сообщили, что от нее поступила заявка о снятии денег с ее счета. Потерпевшая ответила, что никаких заявок не отправляла, тогда от нее потребовали принять участие в якобы раскрытии преступления, совершенного сотрудниками банка, а также обязали приобрести портативный аккумулятор для телефона, чтобы оставаться на связи.

На протяжении суток мошенники требовали от женщины то снять деньги со счета и перевести их на безопасные счета, то оформить кредит, чтобы якобы аннулировать поступившую от ее имени заявку. При этом мошенники уверяли жительницу Златоуста, что все деньги в скором времени ей будут возвращены.

В результате потерпевшая перевела мошенникам 600 тысяч рублей личных сбережений, 270 тысяч кредитных рублей, а также весь лимит своей кредитной карты — 145 тысяч рублей.

«На этом аферисты не успокоились и продолжили выманивать у нее деньги. Женщина подала заявку на оформление „кредиток“ в четыре различных банка. И все организации одобрили кредиты на суммы от 50 тысяч до 200 тысяч рублей. В этот момент женщина осознала, что ее обманывают, и позвонила по горячей линии в банк с просьбой заблокировать счета, а также обратилась в отдел полиции»,— рассказали в ведомстве.

При этом сотрудники банка, в которых она снимала деньги и оформляла кредиты, предупреждали женщину о мошенничестве. Однако она скрывала факт общения с неизвестными.