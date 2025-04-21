Жительница Златоуста отдала брачному аферисту более 2 миллионов рублей

Злоумышленник представился швейцарцем

В Златоусте 61-летняя женщина стала жертвой онлайн-афериста и перевела ему более двух миллионов рублей, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Злоумышленник покорил жертву комплиментами и обещаниями, но на деле оказался опытным мошенником. День за днем под разными предлогами (подарки детям, отпуск, билеты, страховка…) женщина переводила ему огромные суммы, взятые в кредит и займы. Только когда «принц» так и не прилетел в Россию, она поняла, что стала жертвой обмана.

«Не спешите доверять незнакомцам из интернета, какими бы убедительными ни казались их слова. Не переводите деньги людям, которых вы никогда не встречали лично», — напомнили в полиции.

А еще аферисты активно промышляют на сайтах знакомств, втягивая в мнимый заработок на бирже.