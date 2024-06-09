Жительница Златоуста лишилась 220 тысяч рублей при продаже ортопедического коврика

Возбуждено уголовное дело

В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 64-летняя жительница Златоуста. Она рассказала, что продавала на одном из популярных сайтов ортопедический коврик за 20 тысяч рублей, но стала жертвой мошенников и лишилась крупной суммы вместо того, чтобы получить прибыль. Подробнее рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Потерпевшая рассказала, что вечером того же дня ей позвонил мужчина и сказал, что хочет приобрести коврик. Он добавил, что переведет ей деньги на карту и попросил продиктовать номер. Якобы для подтверждения перевода незнакомец попросил пенсионерку продиктовать ему код из СМС. Женщина все сделала так, как ее просили, а потом открыла приложение банка, чтобы посмотреть, пришел ли перевод. Но вместо прибыли увидела, что 125 тысяч кредитных рублей и 99 тысяч накопленных переведены на счет незнакомца.

В полиции возбудили уголовное дело о краже (часть 3 статьи 158 УК РФ).

Полицейские просят южноуральцев быть бдительными при покупке и продаже товаров через популярные сайты. Также они напоминают о том, что для перевода денег нужен лишь номер телефона. А коды из СМС позволят незнакомцам опустошить электронный кошелек.