Жительница Златоуста лишилась 1,6 млн рублей, желая заработать на инвестициях

Оказалось, женщина переводила деньги мошенникам

В Златоусте 53-летняя местная жительница решила увеличить свой доход с помощью инвестирования. Она вложила в общей сложности 1,6 миллиона рублей, но прибыль так и не получила, и обратилась в полицию, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейским женщина рассказала, что рекламу о получении дополнительного дохода она увидела в интернете. Потерпевшая подала заявку, и вскоре с ней связался якобы менеджер, который рассказал обо всех преимуществах инвестирования. Вскоре женщина под его руководством начала переводить деньги, и вскоре общая сумма достигла 1,6 миллиона рублей. А когда она решила вывести средства, ей сообщили, что сумма слишком большая, и нужно внести еще деньги. Тогда она поняла, что связалась с мошенниками.

В полиции возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Мошенничество».

В Челябинской области работает горячая линия Центра общественного мониторинга и проектов с коротким номером *1593. Туда можно позвонить и проконсультироваться, если поступают звонки с подозрительными финансовыми предложениями. Но в АНО «ЦОМ» рекомендуют не брать трубку, если звонят с незнакомого номера.