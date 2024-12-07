Жительница Южноуральска «инвестировала» более 4 млн рублей

Деньги потерпевшая взяла в кредит

50-летняя жительница Южноуральска хотела заработать на инвестициях, и чтобы получить как можно больше прибыли, оформила несколько кредитов на себя и соседку. Отправив на счета неизвестных свыше 4 миллионов рублей, женщины поняли, что стали жертвами мошенников, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Потерпевшая рассказала, что познакомилась в интернете с мужчиной, который спустя некоторое время предложил ей заняться инвестированием. Женщина согласилась, и вскоре с ней связался якобы куратор. Внимательно выслушав его, жительница Южноуральска отправилась в банк и оформила на себя и соседку несколько кредитов на сумму 4,1 миллиона рублей. Получив деньги, женщины отправили их на продиктованные им счета.

Не получив прибыль, соседка предположила, что от имени брокеров с ними общаются мошенники. Подумав, женщины отправились в полицию. Там возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Полицейские напоминают о рисках инвестиций, а также о том, что часто за брокеров выдают себя мошенники.