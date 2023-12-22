Жительница Верхнего Уфалея 8 месяцев переводила «фанатские сборы»

Женщина была уверена, что общается со своим любимым «иностранным певцом»

Мошенник восемь месяцев обманывал жительницу Верхнего Уфалея под видом иностранного певца. Женщина стала жертвой своей слепой фанатской любви к артисту, рассказали в полиции.

Сообщается, что 31-летняя поклонница в марте 2023 года познакомилась в интернете с человеком, который представился ее кумиром. На странице, через которую они общались, были фото певца, поэтому у женщины не возникло сомнений в том, что она общается именно с ним.

«Общение продолжалось на протяжении восьми месяцев, сначала в сети Интернет, затем продолжилось в популярном мессенджере. „Иностранный певец“ никаких денежных средств с потерпевшей не просил, но были фанатские сборы, которые она оплачивала и переводила на указанный счет. Когда женщина решила сделать кумиру новогодний подарок, она перевела ему деньги, но тот заявил, что ничего не получал. Тогда поклонница поняла, что ее обманули», — говорится в сообщении.

Жительница Верхнего Уфалея перевела мошеннику более 40 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.