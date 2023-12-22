Мошенник восемь месяцев обманывал жительницу Верхнего Уфалея под видом иностранного певца. Женщина стала жертвой своей слепой фанатской любви к артисту, рассказали в полиции.
Сообщается, что 31-летняя поклонница в марте 2023 года познакомилась в интернете с человеком, который представился ее кумиром. На странице, через которую они общались, были фото певца, поэтому у женщины не возникло сомнений в том, что она общается именно с ним.
«Общение продолжалось на протяжении восьми месяцев, сначала в сети Интернет, затем продолжилось в популярном мессенджере. „Иностранный певец“ никаких денежных средств с потерпевшей не просил, но были фанатские сборы, которые она оплачивала и переводила на указанный счет. Когда женщина решила сделать кумиру новогодний подарок, она перевела ему деньги, но тот заявил, что ничего не получал. Тогда поклонница поняла, что ее обманули», — говорится в сообщении.
Жительница Верхнего Уфалея перевела мошеннику более 40 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело.