Жительница Усть-Катава выкинула кошку с 5‑го этажа на глазах у дочери

Женщину будут судить за жестокое обращение с животными

В Усть-Катаве направлено в суд уголовное дело местной жительницы, которая выкинула кошку с балкона, причем сделала это в присутствии малолетней дочери, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

«Инцидент произошел в августе 2025 года, обвиняемая была в состоянии алкогольного опьянения, разозлилась на кошку и выкинула животное с пятого этажа, не реагируя на просьбы малолетней дочери прекратить. Затем женщина спустилась с дочерью на улицу, убедилась, что кошка разбилась, и выбросила к мусорным контейнерам», — рассказали в прокуратуре.

Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, повлекшее его гибель, в присутствии малолетнего).

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.