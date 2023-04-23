Жительница Троицка спасла своего супруга от потери почти полумиллиона рублей

Мужчине звонили мошенники и настойчиво предлагали перевести деньги на безопасный счет

61-летний житель Троицка Челябинской области после звонка неизвестных с требованиями перевести деньги на безопасный счет решил посоветоваться со своей супругой. Женщина убедила мужчину в том, что с ним разговаривали мошенники, и он сохранил почти полмиллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Мужчина рассказал полицейским, что ему в мессенджере поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником банка. Он сообщил, что личный кабинет потерпевшего взломан, и неизвестные пытались оформить на его имя кредит. «Сотрудник банка» настоятельно рекомендовал мужчине перевести на продиктованный номер карты 485 тысяч рублей, однако тройчанин прекратил разговор.

Вскоре мужчине позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов и попросил ему выполнить все требования звонившего ранее «банковского сотрудника». Он пояснил, что это необходимо для разоблачения мошенников. Но и в этот раз тройчанин прекратил разговор и позвонил своей супруге, чтобы посоветоваться. Женщина заверила его в том, что звонят мошенники, и убедила не отправлять деньги. После этого потерпевший обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»).