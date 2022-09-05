Жительница Троицка перевела телефонным мошенникам 645 тысяч рублей

Звонившие представлялись потерпевшей не только сотрудниками банков, но и полицейскими

Жительница Троицка лишилась 645 тысяч рублей после нескольких звонков якобы сотрудников банка и полицейских. Неизвестные также уговаривали женщину взять кредит, но ее спасло то, что банки в вечернее время уже не работали. Возбуждено уголовное дело, правоохранители разыскивают мошенников, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Потерпевшая рассказала, что сначала ей позвонил незнакомец, представившийся сотрудником банка, и сообщил, что с ее счета пытаются списать деньги, а также изменить привязанный к нему номер телефона. Чтобы обезопасить средства, необходимо частично снять их и перевести на безопасный счет. Женщина сделала все, как ей продиктовал мошенник, и перевела 600 тысяч рублей.

«После финансовой операции в одном из мессенджеров женщина получила сообщение о том, что ее деньги находятся в сейфовой ячейке. Связавшись снова с потерпевшей, злоумышленники по телефону заверили собеседницу, что в течение 24 часов деньги вновь поступят на ее счет, но пока это сделать не удается, так как в этот момент кто-то посторонний пытается оформить кредит на ее имя в сумме 1 777 000 рублей. „Сотрудник кредитного отдела“ в разговоре настаивал, что ей необходимо отправить собственную заявку на кредит и зачислить полученные деньги на счет, и только после этих действий она сможет получить 600 тысяч обратно»,— рассказали в ведомстве.

Из Троицка женщина отправилась в Челябинск, чтобы оформить кредит и получить свои деньги. Однако в областной центр она приехала поздно, и все банки оказались закрыты. В этот момент ей позвонил якобы полицейский и сообщил, что от представителей банка поступило заявление на незаконные действия с ее деньгами, и женщине срочно нужно объяснить, что происходит.

После этого тройчанка позвонила на горячую линию своего банка, где ей подтвердили списание денег с двух счетов и объяснили, что никаких безопасных счетов не существует.

В общей сложности потерпевшая потеряла 645 тысяч рублей, 45 тысяч из которых — комиссия за переводы и снятие средств.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество»).

С начала года жители Челябинской области отдали телефонным мошенникам около 700 млн рублей. Раскрывать такие преступления сложно, и вернуть свои деньги смогли только 2,4% обманутых. Поэтому автономная некоммерческая организация «Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области» запустила горячую линию по противодействию телефонным мошенникам.