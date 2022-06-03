Жительница Снежинска сгорела в машине после ДТП под Екатеринбургом

Водитель госпитализирован с травмами

Сегодня, 3 июня, около 5 часов утра на 165-м километре автодороги Подъезд к Екатеринбургу 47-летний водитель автомобиля Haima не справился с управлением, съехал с проезжей части вправо, столкнулся с металлическим ограждением, после чего машина перевернулась. Об этом сообщили в МО МВД «Сысертский».

После ДТП автомобиль загорелся. В машине находились жители Снежинска. Водителя с травмами различной степени тяжести госпитализировали в одну из больниц Екатеринбурга. 62-летняя пассажирка сгорела в машине.

«На момент дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир были пристегнуты ремнем безопасности. Водительский стаж пострадавшего — 18 лет», — рассказали в полиции.

Проводится расследование для установления всех обстоятельств аварии.