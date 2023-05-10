Жительница Снежинска продала квартиру и перевела свыше двух миллионов рублей мошенникам

Злоумышленники обманывали пенсионерку по популярным схемам

В Снежинске Челябинской области 72-летняя женщина после общения с якобы полицейским продала свою квартиру и перевела все деньги на неизвестные счета. Ущерб составил более двух миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Потерпевшая рассказала, что ей позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что кто-то пытается оформить на нее кредит. Мужчина настоятельно рекомендовал пенсионерке как можно скорее заключить новый кредитный договор на сумму 172 тысячи рублей, чтобы аннулировать предыдущий. Женщина выполнила все указания и перевела на продиктованный ей счет 172 тысячи рублей.

На следующий день тот же мошенник сообщил женщине, что ее квартира выставлена на продажу, так как находилась в залоге. Злоумышленник предложил пострадавшей продать квартиру, а вырученные деньги также перевести на безопасный счет. Пенсионерка снова выполнила все рекомендации неизвестного и перевела два миллиона рублей с продажи квартиры и 156 тысяч рублей собственных сбережений на продиктованные счета. Позже, обдумав свои действия, женщина поняла, что ее обманули.

«Сотрудники полиции в очередной раз призывают жителей и гостей Южного Урала не поддаваться на сообщения неизвестных собеседников об угрозе вашим денежным средствам, находящимся на банковских счетах. Помните, „безопасных счетов“ не существует, а сотрудники правоохранительных органов или банковские работники никогда не звонят с сообщениями о попытках несанкционированного доступа к вашим счетам и не принуждают к оформлению кредитов и переводу денег»,— напомнили в полицейском главке.