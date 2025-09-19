Жительница Снежинска потеряла 350 тысяч рублей на «пассивном доходе»

«Работодатель» обещал гарантированные выплаты денег

На Южном Урале очередная жертва мошенников. Женщина лишилась крупной суммы денег, поверив рекламе о легком заработке в интернете, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

Как стало известно, 350 тысяч рублей потеряла местная жительница, откликнувшись на заманчивое предложение о подработке с гарантированным доходом. Схема обмана оказалась классической: сначала мошенники выплатили женщине символические 1000 рублей за тестовое задание, чтобы завоевать доверие.

Неделя обмана потребовалась злоумышленникам, чтобы выманить у потерпевшей крупную сумму. Женщина исправно переводила деньги на указанные аферистами счета, следуя их инструкциям.

Разоблачение произошло, когда жертва попыталась вывести свой «заработок». Осознав обман, она обратилась в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Полиция напоминает: не доверяйте предложениям быстрого заработка в интернете, не переводите деньги незнакомым лицам и не оформляйте кредиты по указке неизвестных. При сомнительных предложениях консультируйтесь с близкими или специалистами.