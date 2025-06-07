Жительница Снежинска потеряла 3 млн рублей, пытаясь заработать на инвестициях

Злоумышленники для достоверности позволили ей вывести часть средств

52-летняя жительница Снежинска увидела рекламу о быстром заработке на инвестициях и решила попробовать. Но жажда легких денег обернулась для нее существенными потерями — в результате она лишилась более трех миллионов рублей. Как действовали злоумышленники, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

После того, как женщина оставила на сайте свой номер телефона, с ней связался «представитель биржи» и рассказал о преимуществах заработка на инвестициях. Он же помог ей совершить все необходимые операции и даже вывести первый заработок в размере 77 тысяч рублей.

Вдохновившись, женщина на протяжении месяца переводила якобы на брокерский счет разные суммы. И даже влезла в долги — оформила кредит на 400 тысяч рублей и более 1,7 миллиона взяла в долг у знакомых. Всего жительница Снежинска инвестировала 3 миллиона 131 тысячу рублей. Но в этот раз вывести деньги не удалось.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Полицейские призывают южноуральцев сохранять бдительность и не доверять неизвестным, которые предлагают легкий и быстрый заработок.