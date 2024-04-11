Жительница Снежинска лишилась более миллиона рублей, пытаясь заработать на инвестициях

Деньги были взяты в кредит

Жительница Снежинска думала, что покупает криптовалюту, но оказалось, что деньги она отправляла мошенникам. Женщина потеряла более миллиона рублей, сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Потерпевшая рассказала, что нашла в интернете ссылку на получение социальных выплат. С ней связался незнакомец, который предложил инвестировать в криптовалюту. Сначала потерпевшая перевела свои 20 тысяч рублей, а потом оформила кредит на один миллион рублей для проведения операций на бирже.

«Через несколько дней женщина попыталась вывести средства, но за это с нее потребовали еще большую сумму. Тогда она поняла, что стала жертвой мошенника», — отмечают в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело.