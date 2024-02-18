Жительница Снежинска из-за угроз лжеброкеров лишилась почти 1,3 млн рублей

Деньги были взяты в кредит

59-летняя жительница Снежинска хотела заработать на бирже, но связалась с мошенниками. Вместо того, чтобы сразу обратиться в полицию, женщина оформила несколько кредитов после поступивших от неизвестных угроз и перевела деньги злоумышленникам. Всего она лишилась 1,26 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейским потерпевшая рассказала, что хотела заработать на инвестициях. Вскоре ей позвонил якобы менеджер брокерской компании и подробно рассказал о процессе получения пассивного дохода. Тогда женщина взяла кредит и внесла первый депозит.

«Однако мошенники на этом не остановились и порекомендовали внести больше денег, чтобы доход был существенным. Женщина догадалась, что под видом брокеров с ней могли общаться злоумышленники, поскольку ранее была осведомлена о таком виде мошенничества. В ответ лжеброкеры заявили, что смогут усугубить ситуацию с займами, если она не внесет деньги еще раз»,— рассказали в ведомстве.

Тогда потерпевшая оформила еще два кредита и внесла деньги на указанный счет. И только после этого обратилась в полицию.

По данному факту возбудили уголовное дело о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). Полицейские разыскивают причастных к совершению преступления.

По итогам 2023 года южноуральцы отдали телефонным мошенникам свыше двух миллиардов рублей. Для профилактики Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области запустил горячую линию с коротким номером *1593. Туда можно позвонить, если есть сомнения в адекватности происходящего, проконсультироваться. Но в АНО «ЦОМ» рекомендуют не брать трубки с незнакомых номеров вообще!