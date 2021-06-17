Жительница Сатки отдала мошенникам 400 тысяч рублей

Женщина планировала заработать на бирже

Саткинская полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве после обращения местной жительницы. Потерпевшая перевела мошенникам 400 тысяч рублей, желая заработать на бирже. Об этом сегодня, 17 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

42-летняя жительница Сатки увидела в интернете предложение о заработке на бирже. Для этого женщина установила на смартфон приложение и зарегистрировалась на сайте якобы брокерской компании. По указке мошенников женщина взяла кредит и перевела на счет злоумышленников 400 тысяч рублей. Звонившие заверили, что вложенная сумма вернется вместе со скорым баснословным заработком. Однако после того, как потрепевшая перевела деньги, все номера телефонов, по которым она говорила с мошенниками, оказались недоступны.

«По факту обращения местной жительницы возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ („Мошенничество“). Ведется поиск виновных лиц», — сообщили в региональном полицейском главке.

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