Жительница Озерска лишилась 21 тысячи рублей после переписки с мошенниками в соцсетях

Полицейские разыскивают злоумышленников

В Озерске мошенники украли у местной жительницы почти 21 тысячу рублей. Злоумышленники представились сестрой потерпевшей и заверили ее в том, что она может получить выплату. Возбуждено уголовное дело, сообщили 16 июля в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Известно, что женщине написала якобы ее сестра в социальной сети. Она сообщила о том, что потерпевшая может оформить выплату, предназначенную для граждан, не достигших пенсионного возраста. Для этого необходимо отправить номер карты и пришедший в СМС-сообщении код. Недолго думая, озерчанка выполнила все продиктованные ей действия и в результате лишилась почти 21 тысячи рублей.

Только после случившегося она связалась с своей сестрой и узнала, что она ничего не сообщала. Оказалось, что мошенники просто скопировали информацию с ее открытого профиля и зарегистрировались под именем сестры потерпевшей.

«По факту произошедшего следствием возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом „г“ части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы сроком до шести лет»,— уточнили в ведомстве.

Сейчас полицейские разыскивают причастных к совершению преступления.