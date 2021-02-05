Жительница Миасса заявила полицейским, что ее изнасиловал «конь»

Обращение приняли, а фото документа попало в соцсети

В Миассе местная жительница обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании. В качестве обидчика она упомянула «коня». Позже одна из сотрудниц опубликовала фото в соцсети.

«В ходе проверки установлено, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. В сообщении о преступлении она упомянула мужчину, указав при этом не его анкетные данные, а неформальное прозвище. В дальнейшем факт преступления не подтвердился. Вместе с тем обращение гражданки было сфотографировано вольнонаемным работником ОМВД и размещено в общем доступе в социальной сети», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

По факту произошедшего проведена проверка. Работника уволят по отрицательным основаниям, а руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.