Жительница Миасса пыталась пронести в здание суда помаду с электрошокером

Опасный предмет изъяли

В Миассе местная жительница пыталась пронести в здание городского суда губную помаду с электрошокером. Опасный предмет приставы обнаружили, когда женщина проходила через рамку металлодетектора, сообщили в пресс-центре ГУ Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области.

С опасным предметом жительница Миасса пришла на судебное заседание. Перед входом в зал пристав попросил ее выложить все запрещенные предметы и пройти через металлодетектор. Женщина выполнила его требование. Но как оказалось, выложила не все: при проходе через рамку сработал световой индикатор. Пристав повторил требование, после чего женщина нехотя достала губную помаду, в который был спрятан электрошокер.

Запрещенный предмет изъяли, установленный на судебном заседании порядок нарушен не был.