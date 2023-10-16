Жительница Миасса перевела мошенникам больше миллиона кредитных рублей

Злоумышленники обещали проценты с отправленных денег

52-летняя жительница Миасса разместила в интернете свое резюме, вскоре ей позвонил неизвестный с предложением об удаленной работе. Должность оказалась связана с ведением бухгалтерского учета. Собеседник убедил женщину в привлекательности вакансии и предложил следовать несложным указаниям. Потерпевшая согласилась и лишилась круглой суммы. Подробности мошеннической схемы рассказали в пресс-службе областной полиции.

Дальнейшие «деловые переговоры» с жительницей Миасса вели еще два человека. По указанию первого женщина открыла валютный счет, второй убедил ее, что можно легко получать прибыль, если использовать этот счет не только для получения зарплаты, но и как инструмент инвестиций.

Пострадавшая поверила и оформила займы в трех разных банках. Полученные деньги она переводила на счета, которые диктовал ей злоумышленник. Мужчина уверял, что деньги вскоре с процентами вернутся на счет.

Когда в обещанный срок деньги не пришли, женщина догадалась, что стала жертвой мошенников. Всего жительница Миасса потеряла почти 1,2 миллиона рублей.

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве (статья 159 УК РФ).

«Никогда не оформляйте кредиты по принуждению незнакомцев, не сообщайте пароли от своих банковских карт и не переводите деньги на сторонние счета», — напомнили в пресс-службе областной полиции.

Напомним, ранее многодетная мать из Миасса перечислила мошенникам свыше 700 тысяч рублей. Женщина хотела получить дополнительный доход.