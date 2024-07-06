Жительница Миасса перевела мошенникам 1,2 млн рублей, пытаясь заменить полис ОМС

В ходе разговоров потерпевшей пригрозили уголовным делом

В Миассе 56-летняя сотрудница склада обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Женщина рассказала, что сначала ее заставили якобы заменить полис ОМС, а затем, угрожая, вынудили взять кредиты и перевести деньги на продиктованные счета. В результате потерпевшая лишилась 1,2 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейским женщина сообщила, что ей позвонили на сотовый телефон и сообщили, что ей необходимо срочно заменить полис ОМС. Оказалось, сделать это можно дистанционно, назвав коды из СМС. Потерпевшая продиктовала коды, после чего звонивший отключился.

После этого на телефон женщины пришло сообщение с номером телефона, а затем поступил звонок от неизвестных с требованием позвонить по поступившему номеру. Вновь выполнив требование неизвестных, она услышала в трубке, что неизвестные от ее имени оформили несколько кредитов и теперь ей нужно якобы начать сотрудничать со следствием, чтобы не стать фигуранткой уголовного дела о госизмене.

«Под руководством злоумышленников напуганная гражданка оформила кредит на сумму 1,2 миллиона рублей, приобрела смартфон, на который установила платежное приложение, и перевела деньги на указанные аферистами счета»,— уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело.

Полицейские напоминают о том, что всегда необходимо перепроверять поступившую от неизвестных информацию самостоятельно и ни в коем случае не называть коды из СМС. Тем более, что сотрудники госорганизаций их никогда не требуют. В случае сомнений южноуральцы могут позвонить по номеру горячей линии *1593 и проконсультироваться со специалистами.