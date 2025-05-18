Жительница Миасса лишилась 1,2 млн рублей, поверив другу с сайта знакомств

Мужчина оказался мошенником

32-летняя жительница Миасса обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Женщина рассказала, что из-за своего нового знакомого, который якобы занимался инвестициями, она влезла в долги и лишилась 1,2 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По словам потерпевшей, на одном из сайтов она познакомилась с мужчиной. После непродолжительного общения он рассказал ей, что занимается инвестициями, и предложил женщине тоже попробовать такой способ заработка.

Чтобы внести первый взнос, жительница Миасса оформила кредит и кредитную карту и все деньги — а это 1,2 миллиона рублей — перевела на продиктованный мужчиной счет. Но на этом новый знакомый не остановился и начал уговаривать женщину взять еще один кредит под залог квартиры. Тогда потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Полицейские призывают южноуральцев быть бдительными и не доверять людям, которые обещают легкую и большую прибыль.