Жительница Магнитогорска заплатит более миллиона рублей за передачу своей банковской карты

Деньги взысканы как неосновательное обогащение

Правобережный районный суд Магнитогорска вынес решение по необычному гражданскому иску о взыскании неосновательного обогащения. Местная жительница должна вернуть москвичке более 1 миллиона рублей, которые та перевела на ее счет, став жертвой мошенников, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу суда.

Сообщается, что в 2023 году истица, жительница Подмосковья, получила звонок от неизвестных. Ей сообщили, что средства на ее заграничном счете необходимо срочно вывести «дипломатическим путем», угрожая последствиями. Поддавшись давлению, женщина перевела более миллиона рублей на указанный злоумышленниками счет, который, как выяснилось, был зарегистрирован на жительницу Магнитогорска. После перевода связь с мошенниками прервалась.

В суде ответчица иск не признала, заявив, что с истицей не знакома, ее деньгами не пользовалась и даже не знает, где находится ее банковская карта, — женщина утверждала, что картой могли воспользоваться третьи лица.

Однако суд занял принципиальную позицию. Было установлено, что деньги поступили именно на счет жительницы Магнитогорска, и в тот же день оттуда через систему быстрых платежей был сделан перевод на 500 тысяч рублей с подписью «возврат долга». Суд подчеркнул: поскольку карта была оформлена на ответчицу, именно она несет риски, связанные с ее передачей другим лицам. Доказательств того, что карта была утеряна или украдена (например заявлений в банк или полицию), представлено не было.

«Банковская карта является индивидуальной, привязана к счету, открытому на имя ответчика, который при должной осмотрительности и осторожности мог и должен был контролировать поступление денежных средств», — отмечается в решении суда.

В итоге сумма — 1 миллион 16 тысяч рублей — признана неосновательным обогащением ответчицы и взыскана с нее. В компенсации морального вреда на 100 тысяч рублей суд истице отказал.