Жительница Магнитогорска за 100 раз перевела мошенникам 2 миллиона рублей

Она перевела все свои сбережения и взяла кредит

«Мошенник расспросил 71-летнюю женщину о ее вкладах и предупредил, что мошенники пытаются украсть ее деньги, поэтому ей необходимо перевести свои денежные средства на безопасный счет. Свои накопления в размере около 1,5 млн. рублей женщина перевела на неизвестный счет с уверенностью, что обезопасила деньги»,

— уточнили в ведомстве.