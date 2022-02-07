В Магнитогорске неизвестный позвонил женщине и представился сотрудником Центрального банка Российской Федерации. С мошенниками женщина общалась целую неделю и в общей сложности осуществила более 100 операций у банкомата. В общей сложности женщина перевела два миллиона рублей, сообщает пресс-служба полиции Магнитогорска.
«Мошенник расспросил 71-летнюю женщину о ее вкладах и предупредил, что мошенники пытаются украсть ее деньги, поэтому ей необходимо перевести свои денежные средства на безопасный счет. Свои накопления в размере около 1,5 млн. рублей женщина перевела на неизвестный счет с уверенностью, что обезопасила деньги», — уточнили в ведомстве.
Также женщине вновь позвонили и уже рассказали об оформлении заявок на кредиты на ее имя. Ей предложили оформить кредиты на себя и перевести денежные средства на счета мошенников.
Напомним, что южноуральцы перевели мошенникам более шести миллионов рублей. Сотрудники полиции разыскивают причастных к совершению преступлений.
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