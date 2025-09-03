Жительница Магнитогорска вывела за границу валюты на 27 млн рублей

Компромат на «черную» валютчицу собирали больше двух лет

В Челябинской области завершено двухлетнее расследование о незаконных валютных операциях на 27 миллионов рублей. Подозреваемая в организации нелегального бизнеса — 52-летняя жительница Магнитогорска, объем уголовного дела — 99 томов, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

«Установлено, что злоумышленница через подконтрольные фирмы, зарегистрированные на подставных лиц, осуществляла финансовые операции в национальной и зарубежной валюте, перечисляя деньги на счета заграничных коммерческих предприятий — якобы по внешнеэкономическим контрактам. При этом в организацию, осуществляющую функции валютного контроля, предоставлялись документы с заведомо недостоверной информацией об основаниях, целях и назначении перевода», — сообщили в полиции.

В ходе расследования с привлечением таможенной службы региона установлена причастность обвиняемой к шести эпизодам противоправной деятельности, связанной с незаконными валютными операциями и неправомерным оборотом средств платежей.

Собранные материалы с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Правобережный районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу. Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Суд наложил арест на недвижимость и уставной капитал в принадлежащих валютчице коммерческих организациях.

Работа над установлением иных участников нелегального предприятия и закреплением доказательной базы их преступных деяний продолжается.