Жительница Магнитогорска украла у знакомого более 200 тысяч рублей

Ранее женщина уже была судима

В Магнитогорске в полицию обратился 53-летний местный житель с заявлением о краже у него крупной суммы денег. По его словам, наличность он хранил у себя дома, и в какой-то момент обнаружил пропажу 218 тысяч рублей. Работая по заявлению, полицейские задержали подозреваемую, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Выяснилось, что крупную сумму присвоила 29-летняя знакомая мужчины, которая временно проживала в его доме. Она узнала, где потерпевший хранит деньги, а потом уличила момент, когда его нет дома, и украла средства. После этого девушка съехала и потратила деньги на свои нужды.

В отношении ранее судимой местной жительницы возбудили уголовное дело о краже (часть 2 статьи 158 УК РФ). Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.