Жительница Магнитогорска украла у своей родственницы 50 тысяч рублей

Преступление подозреваемая совершила ночью, находясь в гостях у потерпевшей

В Магнитогорске Челябинской области полицейские задержали женщину, которая украла у своей родственницы 50 тысяч рублей. Подозреваемой грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили 17 сентября в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В полицию обратилась 48-летняя местная жительница. Она сообщила, что из ее квартиры пропало 50 тысяч рублей. Работая по заявлению, правоохранители установили и задержали подозреваемую. Ей оказалось 40-летняя ближайшая родственница потерпевшей. Деньги она украла ночью, находясь в гостях у потерпевшей, и успела потратить на свои нужды.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ («Кража»).