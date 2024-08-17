Жительница Магнитогорска сохранила более полумиллиона рублей после звонков мошенников

Вовремя остановиться ей помогла заблокированная карта

62-летняя жительница Магнитогорска обратилась в полицию с заявлением о совершенном в ее отношении мошенничестве. Женщина рассказала о поступивших ей звонках и предупреждении о взятом кем-то кредите на ее имя. Только спустя некоторое время женщина поняла, что ее обманули. Подробнее рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По словам потерпевшей, сначала ей позвонил якобы сотовый оператор и сообщил, что нужно продлить действие сим-карты. Сделать это можно, назвав код из СМС. Женщина продиктовала поступившие в сообщении цифры и только потом обратила внимание на то, что сообщение пришло от портала «Госуслуги». Испугавшись, она отключила телефон.

Но как только женщина снова включила свой мобильный, ей сразу же поступил звонок от «представителя банка». Он заявил, что мошенники уже оформляют на нее кредит и нужно как можно скорее подать встречную заявку, а деньги перевести на «безопасный счет». Потерпевшая оформила кредит на сумму 600 тысяч рублей и отправилась в банкомат снимать деньги. Но карта оказалась заблокирована. На пути в банк она поняла, что стала жертвой мошенников.

Правоохранители разбираются в произошедшем и устанавливают мошенников, звонивших потерпевшей.

Полицейские просят южноуральцев класть трубку, если неизвестные начинают говорить о деньгах, сим-картах или Госуслугах. Для консультации жители региона могут позвонить по короткому номеру *1593, чтобы узнать о популярных мошеннических схемах и вовремя распознать их.