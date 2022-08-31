Сегодня, 31 августа, обезьяна разгуливает по улицам Магнитогорска и кусает горожан. Одна и пострадавших рассказала корреспондентам медиахолдинга «Первый областной», как все произошло.
«Я выбежала на дорогу и попыталась чуть подвинуть ее на сторону тротуара, в этот момент она меня укусила. Я вызвала полицию. Но обезьяна ведь не будет смирно жать полицию — она бегала. Мы попытались заманить ее в магазинчик, дали помидор. Она снова кинулась», — рассказала Елизавета.
Женщина до сих пор находится в травмпункте и ждет очереди на прием.
Также пострадавшая рассказала, что обезьяна успела укусить мальчика 10 лет и девочку.
В ГУ МВД по Челябинской области напомнили, что животное опасно, и попросили горожан не трогать обезьяну при встрече.