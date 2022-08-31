Жительница Магнитогорска рассказала о самочувствии после укуса сбежавшей обезьяны

Женщина пыталась заманить животное в магазин до приезда полиции

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Сегодня, 31 августа, обезьяна разгуливает по улицам Магнитогорска и кусает горожан. Одна и пострадавших рассказала корреспондентам медиахолдинга «Первый областной», как все произошло.

«Я выбежала на дорогу и попыталась чуть подвинуть ее на сторону тротуара, в этот момент она меня укусила. Я вызвала полицию. Но обезьяна ведь не будет смирно жать полицию — она бегала. Мы попытались заманить ее в магазинчик, дали помидор. Она снова кинулась», — рассказала Елизавета.

Женщина до сих пор находится в травмпункте и ждет очереди на прием.

Также пострадавшая рассказала, что обезьяна успела укусить мальчика 10 лет и девочку.

В ГУ МВД по Челябинской области напомнили, что животное опасно, и попросили горожан не трогать обезьяну при встрече.