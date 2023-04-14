Жительница Магнитогорска рассказала о нападении толпы подростков на ее мужа во время прогулки в парке

Мужчина встал на защиту чести своей жены

В Магнитогорске полиция выясняет обстоятельства нападения толпы молодых людей на мужчину возле торгово-развлекательного комплекса «Континент». Об инциденте, произошедшем накануне вечером, горожанка рассказала в социальных сетях.

Жительница Магнитогорска 14 апреля написала в крупном местном паблике в «ВКонтакте», как ее муж получил удары в челюсть от молодых людей во время вечерней прогулки в парке за торгово-развлекательным комплексом «Континент». Супруг автора поста сделал подросткам замечание за «безобразное выражение» в адрес своей жены. Семью окружила толпа 20-25 человек с палками, клюшками и топорами.

«Решили с мужьями, друзьями прогуляться по правобережному парку (парк за континентом), девушки шли спереди, мужчины позади. Мимо проходящие мальчишки начали безобразно выражаться в сторону женщин, мужья сделали им замечание. На что мальчишки лет 14-16 начали прыгать, ругаться, просить их „выйти раз на раз“», — рассказывает горожанка.

Конфликта удалось избежать и семейные пары вновь продолжили прогулку, но недолго. Возле ближайшего ресторана в том же парке их догнала толпа молодых людей.

«У нас начался инстинкт самосохранения, на нас шли с палками, с топорами, клюшками, кидались камнями. Мальчишки 14-16 лет вызвали своих „братьев“ на подкрепление. Мы пытались поговорить, но на что был один ответ „пошли, выйдем по разам“. Пока муж стоял и пытался уладить конфликт, ему прилетает от двух молодых людей в челюсть... Нас окружило около 20-25 человек со всех сторон, остальные, как я поняла, повзрослее, подъехали на машинах чуть позже. Когда сказали, что вызовем полицию, реакция была нейтральная, закон на таких людей не действует», — отписала ситуацию женщина.

Ситуация вызвала широкий резонанс в сетях. Информагентству «Первое областное» в региональном полицейском главке пояснили, что на данный момент городская полиция выясняет обстоятельства произошедшего.