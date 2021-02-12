Жительница Магнитогорска прописала в своем доме 36 человек

Предприимчивой женщине грозит до трех лет лишения свободы

Жительница Магнитогорска зарегистрировала в своем частном доме 36 граждан России. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили сегодня, 12 февраля, в пресс-службе МВД по Челябинской области.

Полицейские отмечают, что прописка была фиктивной, так как 35-летняя женщина не собиралась предоставлять прописанным жилое помещение.

По данному факту отделом дознания ОП «Левобережный» УМВД России по городу Магнитогорску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.2 Уголовного кодекса Российской Федерации («Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации»).

«Максимальное наказание за данное деяние — лишение свободы на срок до трех лет»,— уточнили в пресс-службе регионального главка.

Подозреваемой избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Вопрос о снятии с регистрационного учета граждан в настоящее время решается.