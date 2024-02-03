Жительница Магнитогорска присвоила найденный на улице телефон

В ее отношении возбудили уголовное дело о краже

Полицейским Магнитогорска поступило сообщение от 34-летней местной жительницы о пропаже сотового телефона. Ущерб женщина оценила в 40 тысяч рублей. Работая по заявлению, полицейские задержали подозреваемую в краже, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Выяснилось, что другая 34-летняя горожанка, не имеющая постоянного места работы и ранее не судимая, нашла телефон на улице. И вместо того, чтобы отнести его в ближайший отдел полиции, извлекла сим-карту и забрала себе.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело о краже (часть 2 статьи 158 УК РФ). Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Полицейские предупреждают о том, что любая найденная вещь имеет хозяина, и ее присвоение считается кражей. Чтобы не стать фигурантом уголовного дела, необходимо отнести находку в полицию.