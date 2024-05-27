Жительница Магнитогорска потеряла 275 тыс. рублей, пытаясь устроить своего сына в спортклуб

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве

Жительница Магнитогорска, пытаясь устроить своего сына в один из спортивных клубов Санкт-Петербурга, лишилась 275 тысяч рублей, сообщает ГУ МВД по Челябинской области.

«Местная жительница рассказала, что малознакомый мужчина посоветовал обратиться к посреднику. Она обговорила с ним все детали и перевела 275 тысяч рублей за посредничество. После этого петербуржец стал уклоняться от обязательств. Женщина поняла, что стала жертвой мошенника, и обратилась в полицию», — отметили в ведомстве.

Полицейские задержали подозреваемого, им оказался ранее не судимый 44‑летний житель Санкт-Петербурга. Он признался, что сознательно ввел в заблуждение жительницу Магнитогорска и присвоил ее деньги. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).