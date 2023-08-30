Жительница Магнитогорска попыталась завести к себе домой чужого ребенка

Девочка плакала и кричала, но это не смущало незнакомку

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Вечером 28 августа жительница одного из домов на улице Карла Маркса в Магнитогорске попыталась затащить чужого ребенка к себе в квартиру. В городском сообществе появились кадры с камеры видеонаблюдения, на которых слышны крики и видно, как девочка сопротивляется. Ситуацию прокомментировали в областной полиции.

По словам автора публикации, шестилетняя девочка на лифте собиралась доехать до восьмого этажа, где ее встречала мама. На кадрах видно, как вместе с ребенком в лифт вошла женщина. Между ними состоялся диалог:

— Хочешь ко мне домой зайти?

— А мне нельзя.

Затем девочка попыталась выйти на своем этаже, но незнакомка помешала ей. Ребенок начал плакать и кричать: «Не пойду!» Тогда женщина силой потащила ее за собой на девятом этаже.

По словам автора публикации в соцсетях, мама девочки успела отреагировать, потому что ждала возвращения дочери. Услышав крики, она поднялась на девятый этаж и забрала ребенка.

«Что было на уме этой женщины, неясно, объяснить свой поступок она не смогла», — заметил автор.

В пресс-службе областной полиции сообщили, что зарегистрировали заявление. Сейчас устанавливаются все обстоятельства. В отношении жительницы, попытавшейся завести к себе домой чужого ребенка, составили административный протокол.