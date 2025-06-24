Жительница Магнитогорска получила условный срок за организацию казино

Сумма незаконного дохода превысила 9 миллионов рублей

В Магнитогорске суд вынес приговор местной жительнице, обвиняемой в организации и проведении азартных игр. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на полтора года условно с испытательным сроком два года, сообщили в пресс-службе судебной системы Челябинской области.



Женщина действовала в составе преступной группы, которая с мая 2021 года по октябрь 2023-го незаконно организовывала и проводила азартные игры в Магнитогорске. Группа также использовала спецоборудование. Общая сумма незаконного дохода превысила 9 миллионов рублей.



Уголовное дело рассматривалось в особом порядке. Подсудимая сотрудничала со следствием, также были учтены смягчающие обстоятельства. Жительнице Магнитогорска назначили условный срок полтора года.