Жительница Магнитогорска перевела телефонным мошенникам почти 2,5 миллиона рублей

Злоумышленник представился сотрудником полиции

46-летней жительнице Магнитогорска позвонил неизвестный, который представился сотрудником полиции. Он сообщил, что кто-то от имени женщины пытается оформить кредит. Чтобы избежать неприятных последствий, «правоохранитель» посоветовал срочно оформить «встречный кредит» и перевести деньги на безопасный счет. Подробности мошеннической схемы рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Напуганная женщина взяла кредиты в нескольких банках и отправила деньги на указанный собеседником счет. За пять дней потерпевшая перевела мошенникам более 2,4 миллиона рублей.

Женщина рассказала, что в каждом из банков ей напоминали о мошенниках и уточняли, для каких целей она оформляет кредит. Однако, несмотря на предостережения, потерпевшая лишилась денег.

Магнитогорская полиция завела уголовное дело о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Напомним, мошенники активизировались на сайтах и в ботах знакомств — знакомятся с потенциальными жертвами под видом обычных парней, втираются в доверие и выманивают деньги. Журналист ИА «Первое областное» отправилась на виртуальную охоту на лжецов и лично столкнулась с мошеннической схемой баснословного дохода на бирже.

Звонок от мошенников во время рабочего дня получила журналист Первого областного информагентства. Прочитайте, что из этого вышло.

Автономная некоммерческая организация «Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области» запустила горячую линию по противодействию телефонным мошенникам: *1593.