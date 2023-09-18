Жительница Магнитогорска отдала мошенникам 2,6 млн рублей, желая заработать

Деньги женщина переводила на якобы свой брокерский счет в течение недели

57-летняя жительница Магнитогорска хотела заработать на инвестициях, но в результате лишилась более 2,6 миллиона рублей и влезла в долги. Потерпевшая обратилась в полицию с заявлением о совершенном против нее мошенничестве, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Женщина рассказала, что решила подзаработать на инвестициях в акции, нашла соответствующий сайт и оставила свой номер телефона. Через несколько минут ей позвонил «аналитик компании» и предложил не только приобрести ценные бумаги, но и поиграть на бирже. Потерпевшая согласилась и пополнила созданный для нее счет на сумму 230 тысяч рублей из личных сбережений.

Через несколько дней аналитик сообщил ей, что действует «удачный час» и если она вложит деньги, то получит хорошую прибыль. Женщина отправилась в банк, взяла там кредит на сумму 1,6 миллиона рублей, а также сняла миллион рублей со своей кредитки и все деньги перевела на якобы свой счет. Первое время жительница Магнитогорска видела, как ей начисляются проценты, но затем ее личный кабинет стал неактивным. Тогда она поняла, что ее обманули.

Потерпевшая призналась правоохранителям, что знала о такой схеме обмана, но была уверена, что с ней такого не случится. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

По итогам прошлого года южноуральцы отдали телефонным мошенникам свыше 1 миллиарда рублей. И это только попавшие в сводки полиции данные, на самом деле цифры значительно больше. Для профилактики Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области запустил горячую линию с коротким номером *1593. Туда можно позвонить, если есть сомнения в адекватности происходящего, проконсультироваться. Но в АНО «ЦОМ» рекомендуют: не берите трубки с незнакомых номеров вообще!