Жительница Магнитогорска организовала наркопритон у себя в квартире

Женщина оказалась ранее судимой, теперь ей грозит новый срок

В Правобережном районе Магнитогорска накрыли наркопритон, в котором на момент визита полицейских «отдыхали» восемь потребителей запрещенных веществ, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Притон организовала в своей квартире 38-летняя местная жительница.

«Полицейским поступила оперативная информация, которая подтвердилась в ходе проверки. Дама систематически предоставляла собственное жилище для совместного употребления наркотических средств. Установлено, что ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за мошенничество», — говорится в сообщении.

При осмотре жилища были обнаружены и изъяты приспособления для потребления наркотиков. На «гостей» составлено восемь протоколов по статье 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача).

По факту притоносодержания возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ (организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Женщине грозит до 4 лет лишения свободы. Сейчас она под подпиской о невыезде.